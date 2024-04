Clima pesante La situazione può degenerare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024) Bologna, l’Emilia e l’Italia non meritano né la foresta di Sherwood né lo sceriffo di Nottingham. Ma nel giardino dov’è approntato il cantiere delle scuole Besta, e nella città delle Due Torri, si respira un’aria, con una tensione che ricorda violenze nemmeno troppo lontane. Il rischio è che lasia (ancora più) incontrollabile. Poca fotosintesi, buio nella mente: mettiamo in ordine cos’è accaduto. C’è un cantiere del Comune per una scuola che prevede il taglio di alberi: tutto lecito. C’è un comitato che si oppone: tutto lecito. Poi accade che i ‘soliti’ antagonisti o ‘nuovi’ manifestanti si infiltrino nel dissenso. Il risultato l’avete visto: le cariche, il cantiere sabotato, l’arresto notturno, le minacce alla nostra cronista di ieri. Non è lecito. L’arresto di un 19enne è convalidato: era entrato nell’area di cantiere, dotato ...