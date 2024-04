Circola con la targa della moto alzata | ora rischia un anno di carcere

(Di sabato 6 aprile 2024) Santo Stefano Magra (La Spezia), 6 aprile 2024 – Tienelamentreper le stradeprovincia, ventiduenne denunciato dalla polizia locale di Santo Stefano Magra. Nei giorni scorsi gli agentimunicipale santostefanese con a capo Maurizio Perroni, durante la visualizzazione delle targhe con l'apparecchiatura autovelox in dotazione allo stesso Comando, si sono accorti che unciclova consollevata ed a fianco alla stessa, ben visibile, la mano sinistra del conducente. Dalle indagini immediatamente avviate e coordinate dal vicecomandante Andrea Prassini, gli agenti sono risaliti al proprietario del veicolo che poi è risultato essere il ...

Mentre l’interesse per l’ Economia circolare è in costante aumento, il suo effettivo attuarsi è ancora una rarità a livello globale. Questo è il triste verdetto emerso dall’ultimo “Circularity GAP ... (quifinanza)

Nuovo punto della situazione, da parte della redazione di Orizzonte Scuola, per quanto riguarda il personale ATA. Si è tenuta al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’importante informativa su ... (orizzontescuola)

Trump “a tutto gas” per colmare il divario finanziario con Biden in vista della festa di Palm Beach - Donald Trump è "a tutta velocità" per minare il sostanziale vantaggio del presidente Biden nella raccolta fondi e ha parlato o incontrato grandi donatori ...telepacenews

Paolo Rossi: "E' proprio adesso che la Juve potrebbe provare il tridente vero con Yildiz" - Il giornalista Paolo Rossi ha commentato sul suo profilo X ufficiale le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia del match Juventus - Fiorentina, soffermandosi in modo particolare ...tuttojuve

Porsche Panamera 4.8 S del 2009 usata a Sora - Optionals 2 terminali di scarico doppi in acciaio legato spazzolato su entrambi i lati, 4 portiere con protezione anti intrusione integrata, 5 strum. Circolari con cornici color argento e fondoscala ...automoto