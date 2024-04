Cioffi | «Inter | ecco chi gioca davanti! Flessione? Avevano un sogno»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 aprile 2024) Gabrieleha parlato in conferenza stampa in vista di Udinese-, gara in programma lunedì sera e valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico dei friulani ha fatto il punto sulle sue scelte in attacco e sullo stato di forma di entrambe le squadre. SCELTE IN ATTACCO – Gabrieleparla delle sue scelte, specialmente in attacco, in vista di Udinese-: «Dobbiamo dare il 200%, è l’unico modo per uscire dal campo con punti che ci servono per le zone basse della classifica. Ai nostri attaccanti chiediamo di fare tanta fatica, ci sta che Lucca possa aver preso un giallo di troppo. Success ha fatto una settimana discreta, mentre Brenner ha avuto dei problemi familiari e dovrebbe tornare domani. Una possibilitàsono Thauvin e Pereyra insieme. Davis ...