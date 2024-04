Cinque Terre | cadono dal sentiero | due escursioniste salvate

(Di sabato 6 aprile 2024) La Spezia, 6 aprile 2024 –dale restano ferite. È successo a duein due episodi distinti oggi alle. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco per salvare le due donne. Il primo incidente si è verificato nella tarda mattinata sulche va da Volastra e porta a Corniglia. Qui è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato che ha raggiunto e recuperato una escursionista caduta diversi metri fuori dal. La donna è stata poi affidata alle cure dei medici dell’elisoccorso Drago. Il secondo incidente è avvenuto a Monterosso, sulverde-azzurro, dove una turista straniera è stata colta da malore ed è poi caduta sul percorso. Sul posto è intervenuta ...

