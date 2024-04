Cinghiate e lancio di tavolini, far west dei maranza da “Rosa”: «Quei ragazzini erano furie» - ANCONA Botte a non finire, Cinghiate, morsi, calci e pugni. Un Far west in pieno centro che ha fatto volare anche i tavolini e le sedie dei dehors di Rosa Food al grido di «tanto ...corriereadriatico

Rifiuta il matrimonio combinato: ragazza picchiata e presa a Cinghiate dalla mamma - Davanti ai giudici la 24enne ha parlato di altre aggressioni, anche con il lancio di oggetti e forbici alla gola. Quando ha svelato di avere in Italia un fidanzato, che poi ha sposato, la madre ha ...amp.milanotoday

Il Presidente Peghin: «Impedire a certe belve accesso agli stadi. Garantire sicurezza ai padovani a Catania» - Molti dei protagonisti dell'invasione con annesso lancio di torce e Cinghiate erano volti noti alle forze dell'ordine. Rimane il nodo della sicurezza, che all'interno dello stadio durante la partita d ...padovaoggi