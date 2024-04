Cinghiali verso il mare | il curioso avvistamento all’alba

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024) Rimini, 6 aprile 2024 -all'alba di questa mattina nella zonadi Rimini. Alcuni automobilisti, attorno alle 6 del mattino, si sono imbattuti in una coppia diche vagava tra le vie Melucci e via Chiabrera. Isono stati visti anche da alcuni passanti e da una donna a passeggio con il cane. I testimoni hanno riferito di averli visti aggirarsi nel parcheggio dell'Sgr e nell'area di sosta vicino alla fermata Toscanini del Metro. Uninsolito, specialmente per la zona della città in cui è avvenuto, lontana dalle campagne e dall'entroterra.