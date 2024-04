Cinema in lutto | trovata morta la giovane star Ma è ancora mistero

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 aprile 2024) Cole Brings Plenty, noto per il suo ruolo di Pete Plenty Clouds nella serie spin-off di Yellowstone, 1923, è stato trovato morto in Kansas una settimana dopo la sua scomparsa, a soli 27 anni. Il tragico evento ha scosso il mondo dell’intrattenimento e ha attirato l’attenzione su un caso di violenza domestica a cui l’attore era stato collegato. Secondo quanto riportato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Johnson, il corpo di Brings Plenty è stato scoperto venerdì mattina in una zona boscosa, poco dopo che un passante aveva segnalato la presenza di un veicolo vuoto nelle vicinanze. Le autorità hanno dichiarato che l’indagine è in corso, con il medico legale e gli investigatori attualmente impegnati nella raccolta di prove sul luogo del ritrovamento. Brings Plenty, che aveva anche recitato in “Into the Wild Frontier” e “The Tall Tales of Jim Bridger”, lascia dietro di sé ...