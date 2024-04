Ciclismo | Wout Van Aert ha anche una contusione al polmone | Giro d’Italia seriamente a rischio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) La Visma Lease a Bike si sta leccando le ferite. In settimana è arrivata la brutta caduta di Jonas Vingegaard che lo mette aper il Tour de France, ma solo una settimana prima i calabroni avevano perso per stradaVandopo una bruttissima caduta all’Attraverso le Fiandre vinto dal suo compagno di squadra Matteo Jorgenson. Un capitombolo tremendo per il belga, ad oltre cinquanta all’ora, con le telecamere che lo hanno catturato addirittura in lacrime. Per lui fratture a clavicola, costole e sterno, costringendolo a saltare buona parte della stagione delle classiche e probabilmenteal. Ma i problemi non si fermano qui. Il direttore sportivo Merijn Zeeman ha rivelato che Vanha sofferto ...