Ciclismo | Giro d’Abruzzo 2024 | calendario | programma | orari | diretta tv e streaming

(Di sabato 6 aprile 2024) Ile ildel, di scena da martedì 9 a venerdì 12 aprile in sostituzione deldi Sicilia. La corsa organizzata da Rcs Sport si preannuncia ricchi di spunti di interesse, con la partecipazione di due squadre WorldTour come Astana e UAE Emirates a rendere il parco partenti di assoluto rilievo. Le quattro tappe previste promettono spettacolo e incertezza, per un appuntamento davvero tutto da vivere a poche settimane dal via deld’Italia. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa. lldelPrima tappa, martedì 9 aprile Vasto – Pescara, 160 km (partenza 11:50, arrivo 15:20-15:40) Seconda tappa, mercoledì 10 ...