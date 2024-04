Chi ha vinto The Voice Senior 2024 Finale col botto | 23 | 5% di share

Ascolti tv 5aprile 2024. Anche ieri sera i canali Mediaset e quelli Rai sono tornati a sfida rsi in una battaglia a suon di programmi televisivi e il pubblico italiano, sovrano, è stato, come sempre, ... (ilcorrieredellacitta)

News Tv. Ieri, venerdì 5 aprile 2024, è andata in onda la finale di questa edizione di The Voice Senior. A fine puntata, Antonella Clerici ha proclamato il vincitore del talent show Rai. Il primo ... (tvzap)

Chi ha vinto la gara degli Ascolti tv tra la finale di The Voice Senior 4, in onda su Rai1 e l'ultima puntata della fiction Se potessi dirti addio , in onda su Canale5. Tutti i dati Auditel di ieri ... (fanpage)

Ascolti tv: chi ha vinto tra la finale di The Voice Senior e la fiction con Garko - Un ritorno in tv, quello di Garko, dopo il suo coming out. I dati Auditel del 5 aprile 2024 The Voice Senior, su Rai1, ha vinto la sfida dello share con ben 3.679.000 spettatori pari al 23.5% di share ...today

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: “The Voice Senior” batte (di tanto) “Se potessi dirti addio”, Quarto Grado piace - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di giovedì 4 aprile 2024 ha offerto ai telespettatori film, sport e ...ilmessaggero

Ascolti tv venerdì 5 aprile: chi ha vinto tra la finale di The Voice Senior 4 e Se potessi dirti addio - La finale di The Voice Senior 4, in onda su Rai1, ha vinto la gara degli ascolti con 3.679.000 spettatori pari al 23.5% di share. L’ultima puntata della fiction Se potessi dirti addio, in onda su Cana ...fanpage