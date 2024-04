Chi era Gianbattista Intini | l’industriale di 73 anni morto sul suo ultraleggero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Golferenzo (Pavia), 6 aprile 2024 - È stato presidente della Bitolea quando era una Srl di Chimica Ecologica, azienda fondata a Landriano dalla famiglianel 1978, dal 2012 rimasta con quota di minoranza con l'ingresso di Clessidra, dal 2017 entrata nel gruppo Viscolube e ora Itelyum Purification, con sede in via Stanislao, strada intitolata proprio all'avo nella zona industriale di Landriano., 73, viveva ora a Golferenzo, sulle colline dell'Oltrepò Pavese, dove èper il tragico incidente aereo di oggi, sabato 6 aprile. Era da solo a bordo del suo, da poco decollato da un terreno di sua proprietà, diretto all'aviosuperficie di Spessa Po. Le cause dello schianto in un vigneto sono ancora in corso di ...