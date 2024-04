Chi è Nicholas Borgogni | curiosità e vita privata del ballerino

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 aprile 2024)è ileliminato durante l’ultima puntata di Amici insieme a Giovanni Tesse con il quale si è instaurato un forte rapporto di amicizia. Oggi i due ex allievi del talent show saranno ospiti a Verissimo, in onda dalle 16:30 dove ripercorreranno il cammino nella scuola più famosa d’Italia insieme alla conduttrice del talk Silvia Toffanin. Nato a Genova nel 2001 dove attualmente vive con la sua famiglia. Ha iniziato a ballare da pochi anni, appassionandosi alla danza durante il periodo del lockdown. Nel 2023 arriva in tv entrando nel corpo di ballo di The Voice Senior, e contemporaneamente lo vediamo anche nel cast de Il Cantante Mascherato. Al termine del programma condotto da Milly Carlucci scriveva sui social:, prima di Amici due importanti show ...