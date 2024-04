Chi è l’avversario di Berrettini in finale a Marrakech | tre i precedenti | ma nessuno sulla terra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) Matteoè di nuovo in. Dopo una partita da vera e propria passione con Mariano Navone, l’azzurro riesce a tornare a giocarsi un torneo, quello diad un anno e mezzo di distanza, dal torneo di ottobre 2022 a Napoli perso contro Lorenzo Musetti. Il suo avversario domani pomeriggio sarà lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Il trentunenne iberico è uno specialista del rosso: ormai nel circuito dal 2014, l’attuale numero 64 al mondo ha conquistato due tornei in carriera, entrambi sul mattone tritato, su due finali complessive. Il primo trionfo risale al 2018 a Quito, mentre il secondo è arrivato lo scorso anno proprio sul rosso marocchino, battendo Tallon Griekspoor, Daniel Evans ed Alexandre Muller in. Nella sua campagna in Marocco di questo 2024 ha avuto pochi grattacapi: nel primo ...