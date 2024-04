Checché ne pensi Zeman | il derby di Roma non è una partita come tutte le altre

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 aprile 2024) A trasformare una frase brillante in un aforisma non è la sua veridicità, quanto la sua capacità di suggestionare, di creare una realtà alternativa e verosimile, di prendere il sentire comune in contropiede. È stato così anche per Zdenek, l’uomo che a forza di ripeterla è diventato ostaggio della massima che lui stesso aveva forgiato. "Ilè unale", profetizzava il boemo. Un concetto pronunciato talmente tante volte che ha finito per diventare formula magica al contrario, maleficio autoinflitto. L’incantesimo viene lanciato nel gennaio del 1997. La Lazio di Cragnotti esonerae affida la panchina a Dino Zoff, qualcosa di molto simile all’esatta negazione del boemo. A maggio ladi Franco Sensi si ritrova a ...