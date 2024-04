Cesa | domenica 21 aprile giornata PlasticFree

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 6 aprile 2024). Si terrà21, alle ore 9, la. L’appuntamento è promosso dalla associazione, che ha come riferente locale Antonella Cristiano, col patrocinio del Comune die con la collaborazione del Forum Giovani. Il punto di ritrovo sarà a Via Turati, all’ingresso della scuola media “Bagno” per una grandedi pulizia e sensibilizzazione. “Possiamo dare insieme – afferma il sindaco Enzo Guida – un contributo pratico alla nostra città, liberandola dai rifiuti che deturpano il paesaggio e danneggiano l’ambiente”. “L’iniziativa consisterà nel raccogliere cartacce, bottiglie di plastica e altri rifiuti abbandonati, per promuovere la cultura del rispetto per l’ambiente”, aggiunge l’assessore all’ambiente Alfonso ...