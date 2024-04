Cervinara | la Polizia di Stato intensifica il controllo del territorio

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPoliziotti del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di, nella serata di ieri, hanno svolto un articolato servizio didel, tenendo conto di quanto emerso nel corso di una specifica riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto di Avellino dr.ssa Paola Spena. L’adozione dei citati servizi ha consentito di: identificate 110 persone delle quali 38 con pregiudizi dia carco controllati 46 veicoli. elevate 4 infrazioni al codice della strada eseguiti 2 sequestri amministrativi di veicoli perché sprovvisti di copertura assicurativa; ritirata una patente di guida per violazione al codice della strada; verificata la posizione di 4 persone sottoposte a misure di prevenzione; contestate 2 violazioni amministrative nei confronti di ...

