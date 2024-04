Catanzaro-Como | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di sabato 6 aprile 2024) Sfida da brividi al Nicola Ceravolo, dove ilospita ilin un quasi spareggio per laA. I calabresi sono infatti reduci dal colpaccio di sabato scorso in casa della capolista Parma e sognano una clamorosa rimonta alla zona promozione. I lariani, invece, dopo aver battuto il Südtirol la scorsa settimana sperano di allungare la striscia positiva per riprendersi la seconda posizione dopo la vittoria di ieri della Cremonese sul Bari. Il fischio d’inizio a, valevole per la 32esima giornata diB, è in programma alle ore 16:15 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre Dopo la sconfitta casalinga contro la Reggiana (0-1) e il successivo pareggio esterno con il Brescia (1-1), i giallorossi lunedì hanno piazzato il colpo vincente espugnando ...

