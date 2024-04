Catanzaro-Como oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Ceravolo valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di. La formazione giallorossa è una delle più belle sorprese di questa stagione e vuole continuare a stupire assicurandosi la qualificazione ai playoff. La compagine lariana, dal suo canto, spera ancora di potersi giocare tutte le proprie carte nella lotta per la promozione, che resta comunque molto complicata. I padroni di casa, dopo il grande successo conquistato contro il Parma capolista, vogliono provare a dare seguito a questo risultato per avvicinarsi al secondo posto in classifica. La squadra ospite, invece, è reduce da ...