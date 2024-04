Catania | violenza di genere | uso consapevole dei social e revenge porn | i carabinieri incontrano gli studenti del Boggio Lera

Pubblicato il 23 marzo , 2024 La violenza sulle donne costituisce un fenomeno tanto drammatico quanto attuale che vede la Polizia di Stato da sempre impegnata in un’efficace azione di prevenzione e ... (dayitalianews)

La sfida di Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania è salita alla ribalta per gli scontri tra tifosi e il giudice sportivo ha disposto la chiusura dello stadio per la partita di ritorno. Il ... (calcioweb.eu)