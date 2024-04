Castelli esclusivo | “Ecco come procede la ricostruzione in Abruzzo”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 6 aprile 2024) Guido, senatore e commissario straordinario allain, in esclusiva ai nostri microfoni: “Il report di marzo parla di 1581 cantieri conclusi”. Il 6 aprile non è assolutamente un giornogli altri per gli abruzzesi. 15 anni fa il terribile terremoto a L’Aquila che provocò 309 vittime. In questo triste anniversario la nostra redazione ha sentito Guido, senatore e dal gennaio 2023 commissario straordinario alladelle zone colpite dal terremoto del 2016 (tra cui anche le province abruzze ndr) per fare un punto della situazione sulla ripartenza dell’. Guidoin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaCommissario, facciamo un quadro generale sulla ...