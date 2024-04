Castellana Grotte Giù dal balcone mentre stava eseguendo lavori | morto Giuseppe Coletta Vispo

(Di sabato 6 aprile 2024) Tragedia nel Barese., operaio edile di 63 anni, èieri a(Bari). Il corpo diè stato trovato in strada, una traversa di via Virgilio, nel centro storico nei pressi di una casa in cui sono in corso. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri che dovranno verificare se la morte sia stato dovuta da un malore o se si sia trattato di un incidente sul lavoro. A chiarire l’accaduto sarà l’esame autoptico.era conosciuto a. “Era un grande lavoratore, umile. Una persona perbene che si adoperava in tanti ...

Stava effettuando lavoratori in muratura. Per cause da dettagliare ha perso l'equilibrio ed è volato giù dal balcone di un'abitazione nel centro storico di Castellana Grotte .

Operaio trovato morto sul cantiere: indagini in corso (NOME) - Un operaio edile di 63 anni è morto questa mattina a Castellana Grotte, in provincia di Bari. Il corpo di Giuseppe Coletta Vispo è stato trovato in un cantiere in una traversa di via Virgilio, nel cen

Cade nel vuoto mentre lavora in cantiere: operaio 63enne morto a Castellana Grotte: disposta autopsia - A perdere la vita Giuseppe Vispo Coletta, 63enne. Indagano i carabinieri intervenuti insieme agli uomini della Sezione investigazioni scientifiche e agli