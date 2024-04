Caso Bari | Misiani Pd attacca Conte | parole dure

(Di sabato 6 aprile 2024) E’ tensione tra Pd e M5s dopo ilin un’intervista a ‘Il Secolo XIX’ ritorna adre in modo molto duro Giuseppe. E’ bastato ilper mettere in forte dubbio l’alleanza tra Pd e M5s. Nelle scorse settimane avevamo visto un riavvicinamento tra i due partiti, ma ora la tensione è ritornata molto alta. La scelta didi chiudere all’accordo con i dem dopo le vicende giudiziarie riguardanti la giunta comunale non è stata assolutamente gradita dal Nazareno.contro– Notizie.com – © AnsaA confermare questa visione sono proprio ledi Antonioa Il Secolo XIX. L’esponente dem, oltre che responsabile economico della segreteria ...

Il deputato ed ex ministro del Partito democratico Andrea Orlando è intervenuto nella disputa su Bari criticando la linea di Giuseppe Conte: "Mette in conto di perdere Bari per fare un dispetto al ... (fanpage)

Video al link di seguito: https://www.facebook.com/share/v/z8wR4XqcKU7WEhYT/ L'articolo Bari , caso primarie : Schlein al comizio per Leccese , non escluso un nome nuovo per l’unità della coalizione ... (noinotizie)

Il campo largo si sta sgretola ndo a Bari dopo il "no" alle primarie del M5s a tre giorni dall'apertura dei gazebo. L'inchiesta sul presunto voto di Scambi o, la terza in pochi mesi, ha convinto ... (gazzettadelsud)

Bari e l’eterna questione morale - E i casi concreti, nelle singole fasi storiche e politiche del nostro paese, lo confermano in modo persin troppo palese senza dedicarci ulteriori riflessioni. Con estremizzazioni che ancora tutti ...huffingtonpost

Picchia la madre per estorcerle denaro per la droga, arrestato - Aveva accettato di riaccogliere in casa suo figlio dopo che l'uomo era stato condannato per averla già aggredita in passato allo scopo di ottenere soldi per acquistare la droga di cui fa uso. (ANSA) ...ansa

Voto di scambio a Torino, indagini sull’ex Psi Gallo: “Nel 2021 ottenne voti con minacce e promesse” - Un'altra indagine per corruzione elettorale scuote la politica locale: dopo il Caso Bari, è emersa un'indagine della Procura di Torino che riguarda le elezioni comunali del 2021. Al centro c'è ...fanpage