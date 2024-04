Casertana all’inglese 0-2 a Foggia | i falchetti blindano il quarto posto

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSorride laallo “Zaccheria”, espugnato con il classico risultato(0-2) con le reti di Montalto e Curcio nel finale. Pronti, via e dopo quattro minuti l’ex di turno Tascone si è visto sventolare il cartellino rosso per un fallo ai danni di Tavernelli. Con l’uomo in più, la sfida nel primo tempo è andata comunque avanti sui binari dell’equilibrio con una grande occasione per parte con Montalto e Gagliano (ottima la risposta di Venturi). Di tenore diversa la ripresa quando laha iniziato subito a premere collezionando una lunga serie di corner che hanno messo in difficoltà i rossoneri. Al 70’, poi, ilha sfiorato la rete del vantaggio con un tiro di Tenkorang che ha fatto la barba al palo mentre al 77’ è stato cinico Montalto su una palla d’oro di Carretta ...

