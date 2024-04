Carobbio degli Angeli | bimbo di 3 anni investito | trasportato con l’elisoccorso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 aprile 2024). Attimi di paura a: undi 3è statoquesta mattina (sabato 6 aprile) in via Papa GiovXXIII, a pochi passi dal palazzo comunale. L’allarme è scattato intorno alle 11,30. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento: secondo le prime ricostruzioni ilera appena uscito da un edificio quando è stato urtato dallo specchietto di un’auto in transito riportando una ferita alla testa. Fortunatamente le condizioni del bambino non sembrerebbero essere gravi. Sul posto i carabinieri, un’ambulanza edecollato da Bergamo, che hailin ospedale in codice giallo.