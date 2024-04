Carlotta Ferlito molestata per strada a Milano da due giovanissimi che poi le sputano addosso

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – Prima le molestie per, poi gli sputi. Ha dell’incredibile, e lo dice anche la protagonista di questa storia, la vicenda capitata oggi a, 29enne ex ginnasta italiana. Un episodio assurdo, increscioso, raccontato via TikTok dalla stessa: “Stavo camminando, sono vestita normalissima, e mi fermano questi due soggetti col motorino e chiedono l’Instagram (l’account, ndr)”. La ragazza, non volendo rispondere male per non provocare una reazione, risponde “domani mattina te lo do”, ridendo. A quel punto “loro si fanno insistenti, uno stava scendendo dal motorino, allora io dico di no. Il semaforo diventa verde, lui riparte e… mi ha sputato”.racconta di essersi protetta con la mano dallo sputo. “Sono ...

