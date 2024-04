Carlo Conti torna con I Migliori Anni | tra gli ospiti della prima puntata Nile Rodgers | Patty Pravo e Fausto Leali

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 6 aprile 2024) Isu Rai1 con il suo celebre varietà: tra gliserata, Fausto, Francesco Gabbani e Amedeo Minghi È tutto pronto per il grande ritorno inserata su Rai1 de ‘I’, il varietà ideato e condotto da. Il programma, uno dei fiori all’occhiellotelevisione italiana, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy,con cinque imperdibili puntate a partire da sabato 6 aprile. In diretta ...