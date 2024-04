Carbonara della mamma | cucine stellate e tante idee La storia del giovane romeno che ha conquistato le Marche

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 6 aprile 2024) Madre danzatrice romena e padre finanziere di origini libanesi, Richard Abou Zaki è arrivato in Italia a 5 anni, cresciuto vicino Modena solo con la madre - «mio padre è andato negli Stati Uniti, aveva altri sogni» - si è appassionato di quella cucina di grandi prodotti e quotidiane necessità: stando spesso a casa da solo ha cominciato ben presto a trafficare ai fornelli, formando un gusto pienamente mediterraneo. «Cucinavo ma non si poteva neanche dire che le mie fossero ricette: facevo un uovo, delle patate, una pasta con pomodoro parmigiano e balsamico». Usava ingredienti che aveva a portata di mano, pur conservando la memoria nostalgica dei gusti casalinghi: «Te ne racconto una: mia madre mi faceva sempre uno spaghetto allache per me era la più buona del mondo, in realtà praticamente era una pasta con la frittata. Vado in gita con la scuola e mangio una ...