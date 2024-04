Carbonara Day | le 8 ricette più strane e quelle d’autore

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 6 aprile 2024) La, piatto tipico della tradizione romana, è famosa in tutto il mondo tanto da essere celebrata in una giornata a lei dedicata: il 6 aprile, infatti, è ilDay. Se molti sono ancora fermi al dilemma guanciale o pancetta, altri hanno deciso di reinterpretare il piatto cone altre più. Dalla versione Healthy si arriva a quella formato Donuts o “da passeggio”. Per chi è stanco della versione ufficiale, ecco otto varianti gustose e originali da provare (LA RICETTA ORIGINALE). Le carbonare: la versione Healthy LaHealthy è nata dalla collaborazione tra lo chef Kotaro Noda e il nutrizionista Domenicantonio Galatà per i degustatori salutisti. Gli ingredienti per 4 persone comprendono: 320 grammi di pasta secca, 4 ...