Captain America e gli Avengers | è cine-Milan! Gol | qualità e fantasia | c’è vita oltre il Corto Muso

(Di sabato 6 aprile 2024) Se Pulisic è soprannominato ““, il resto dell’attacco delcompleta la squadra degli, oggi schierati tutti insieme. L’assenza di Loftus-Cheek, uomo in più per fisicità e soluzioni tattiche nelle ultime gare, ha permesso a Pioli di varare un 4-2-votato all’attacco con Leao, Pulisic e Chukwueze alle spalle di Giroud. Un modulo che non ha tradito le aspettative. Ilha superato il Lecce con un netto 3-0 raggiungendo la 7ª vittoria consecutiva in stagione, non succedeva dal 2006. Pulisic apre le marcature con un mancino preciso da fuori area. Giroud devia di testa su corner per il raddoppio, Chukwueze procura l’espulsione di Kristovic per un brutto intervento scomposto a gamba tesa. Nella ripresa Leao chiude i conti scappando in contropiede, ...