Caporalato | Fumarola Filctem | ‘troppi appalti e norme labili favoriscono illegalità nella moda’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 aprile 2024) Milano, 6 apr. (Adnkronos) – L’eccessiva esternalizzazione e una legge sul Made in Italy dai confini troppo ‘’ pesano sulle produzioni italiane, rischiando di favorire situazioni diche possono sfociare nello sfruttamento dei lavoratori e nel mancato rispetto dellesulla sicurezza. C’è tutto questo, come spiega all’Adnkronos Giordano, segretario generale dellaCgil, dietro i recenti fatti di cronaca che vedono grandi marchi della moda finire sotto alla lente della magistratura per possibili irregolarità sulle produzioni.L’ultima inchiesta a finire sul tavolo dei pm di Milano Paolo Storari e Luisa Baima Bollone, riguarda la Giorgio Armani operations spa, coinvolta in un caso di un presunto sfruttamento del lavoro attraverso l’utilizzo, negli ...