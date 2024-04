Caporalato e subappalti | dalla moda ai campi | i numeri della vergogna

Il caso che ha colpito la Giorgio Armani operations, parliamo di produzione di borse e accessori in subappalto ad aziende che a loro volta si appoggiavano a opifici che sfruttavano la manodopera ... (affaritaliani)

Borse e cinture finivano nelle boutique d’alta moda, prodotti d’eccellenza del Made in Italy firmati Giorgio Armani realizzati attraverso subappalti in laboratori-dormitorio nel Milanese e in ... (ilgiorno)