Capitano Ultimo si scopre il volto

(Di sabato 6 aprile 2024) 14.13 "Dopo 31 anni scopro il".per la prima volta dopo anni, ha scoperto oggi il suoal teatro Quirino di Roma per affrontare la campagna elettorale senza maschere per "Libertà", la lista di Cateno de Luca. Sergio De Caprio,detto, è un politico e generale italiano, noto per l'arresto di Totò Riina, non si è infatti mai tolto il passamontagna dal gennaio 1993. "Scopro ilper le elezioni come "atto d'amore. Così feci il mio lavoro da Carabiniere, così affronterò questa campagna" ha detto.

