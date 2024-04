(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 aprile 2024 –si candidaconDee per la prima volta31il suo. Sergio De Caprio, detto, è un politico e generale italiano, noto per l’arresto di Totò Riina. Non si è mai tolto il passamontagna dal gennaio 1993. Oggi ha scoperto ilper affrontare la campagna elettorale senza maschere per ‘Libertà’, la lista creata da De, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord. "Oggi,31, tolgo la copertura al mio, la mia ultima difesa dalla mafia, perché a viso aperto voglio continuare a ...

" dopo 31 anni scopro il volto ". Capitano Ultimo per la prima volta dopo anni , ha scoperto oggi il suo volto al teatro Quirino di Roma per affrontare la campagna elettorale senza maschere per ... (quotidiano)

Capitano UItimo ha deciso di scoprire il volto . Un gesto a sorpresa, “ dopo 31 anni ” come spiegato dal diretto interessato. Che ha mostrato la sua faccia al teatro Quirino di Roma per affrontare la ... (thesocialpost)

Il Capitano Ultimo si candida e scopre il volto dopo 31 anni - "Dopo 31 anni scopro il volto". Il Capitano Ultimo, al secolo Sergio Di Caprio, per la prima volta dopo oltre un trentennio ha scoperto oggi il suo volto al teatro Quirino di Roma per affronterà la ...sardegnalive

Capitano Ultimo si scopre il volto dopo 31 anni per candidarsi alle europee con Cateno De Luca - Sergio De Caprio, noto per l’arresto di Totò Riina, si toglie per la prima volta il passamontagna per correre con la lista ‘Libertà’. “Un atto d’amore” ...quotidiano

Capitano Ultimo scopre il volto dopo 31 anni: «E' un atto d'amore». Chi è Sergio De Caprio, il generale che arrestò Totò Riina - Capitano Ultimo per la prima volta dopo anni, ha scoperto oggi il suo volto al teatro Quirino di Roma per affronterà la campagna elettorale senza maschere per "Libertà", ...ilmattino