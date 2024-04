Capitano Ultimo si candida e scopre il volto dopo 31 anni | “A viso aperto con Cateno De Luca”

Il Capitano Ultimo a volto scoperto dopo averlo celato per 31 anni Sergio De Caprio, questo il suo nome, lancia la sua candida tura alle Europee nella lista di Cateno De Luca "Fronte della ... (iltempo)

AGI - Cateno De Luca ha presenta to a Roma il simbolo della 'Lista Liberta'' con cui correrà alle europee. Con Sud chiama Nord sono in tutto 18 le formazioni politiche che aderiscono all'iniziativa. ... (agi)

Capitano Ultimo per la prima volta dopo anni, ha scoperto oggi il suo volto al teatro Quirino di Roma per affronterà la campagna elettorale senza maschere per "Libertà",... (leggo)