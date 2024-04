Capitano Ultimo scopre il volto dopo 31 anni per candidarsi alle elezioni europee con Cateno De Luca

(Di sabato 6 aprile 2024) Dal 15 gennaio 1993 – quando, da capo dell’unità Crimor del Ros dei Carabinieri, ha eseguito l’arresto a Palermo del capo di Cosa nostra Totò Riina – ha sempre tenuto il passamontagna in pubblico.più di 31perè arrivato il momento di scoprire il suo. Lo ha fatto a Roma al teatro Quirino inaugurando la sua nuova avventura politica: correrà, infatti,prossimenella lista “Libertà”, creata dal sindaco di Taormina ed ex primo cittadino di Messina,De. Una lista che ha fatto molto parlare di sé per il singolare contrassegno che raccoglie ben 17 simboli: tra questi anche quello proprio di “”. ...

