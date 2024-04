Capitano Ultimo a volto scoperto dopo 31 anni | con chi si candida | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 aprile 2024) Ilaverlo celato per 31Sergio De Caprio, questo il suo nome, lancia la suatura alle Europee nella lista di Cateno De Luca "Fronte della Libertà" al Teatro Quirino di Roma. Per l'occasione il carabiniere antimafia ha abbassato il passamontagna svelando la sua identità e dando di fatto il via alla campagna elettorale. Una mossa a sorpresa davanti alla platea gremita. "Oggi,31, tolgo la copertura al mio, la mia ultima difesa dalla mafia, perché a viso aperto voglio continuare a servire il popolo italiano con lo stesso coraggio, con la stessa umiltà che ho avuto da carabiniere della gente - ha detto il...