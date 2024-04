Capelli | la ricrescita che verrà

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 6 aprile 2024) Rigenerare una chioma su teste ormai calve è quasi impossibile. Con questo obiettivo la ricerca sta sperimentando (oltre ai farmaci) alcune tecniche all’avanguardia come organoidi, trattamenti a base di piastrine e vaccini a mRna. Era un problema di vanità (e virilità) già per gli antichi Egizi, che contro la calvizie usavano zoccoli d’asino macinati assieme al grasso di ippopotamo e vigorosamente strofinati sul diradato cranio. Rimedi così diffusi da apparire in numerosi testi medici del 1550 a.C. Sembrano assurdità primitive, eppure ancora oggi, tra olio di rosmarino, rulli, caschetti laser, tuorlo d’uovo, patch, banca dei follicoli e altri rimedi assortiti, avere la meglio su una testa liscia è quasi impossibile. «In fondo sono soltanto» si sentono ripetere da sempre i calvi - tra il 50 e il 70 per cento degli uomini oltre i 50 anni - che ogni mattina ...