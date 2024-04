(Di sabato 6 aprile 2024) Secondo i vertici di Autostrade per l’Italia laVinci in territorio di Cupra Marittima, danneggiata dal forte calore generato dall’incendio che ha fatto seguito al maxi tamponamento fra due camion e un pullman, accaduto giovedì mattina, sarà riaperta entro il 25. Per raggiungere questo traguardo sono stati rimossi tutti inelle gallerie tra Cupra e San Benedetto. "Dopo i primi rilievi effettuati nella notte, i tecnici della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia hanno definito un piano di interventi allo scopo di ripristinare il transito all’interno dellaVinci entro la mattinata del 24, grazie all’impegno di una task force che lavorerà su più turni h 24 e 7 giorni su 7, per agevolare gli ...

Cantieri sospesi e lavori in galleria fino al 25 aprile - Autostrade per l'Italia riaprirà la galleria Vinci a Cupra Marittima entro il 25 aprile dopo l'incendio causato da un incidente. Lavori intensivi per garantire la viabilità.ilrestodelcarlino

Asti-Cuneo, sopralluogo sul cantiere: “Concludiamo l’opera entro il 2024” - Il viadotto rappresenta l’opera più significativa del lotto, che prevede la realizzazione dei cinque chilometri di autostrada mancanti dal ponte sospeso di Cherasco ...cuneodice

Asti-Cuneo, Cirio e Gabusi in cantiere: “Gli scavi per il viadotto un altro passo avanti decisivo, opera conclusa entro il 2024” - «I lavori in corso a Verduno per la costruzione del viadotto che passerà sopra la strada provinciale 7 testimoniano che l'autostrada Asti-Cuneo è sempre ...atnews