(Di sabato 6 aprile 2024) In corso laper 22 minori e per i genitori, i fratelli, e glidella bambina cui è stata diagnosticata la malattia. La piccola, che frequenta una scuola materna della provincia di Isernia, è stata trasferita al Gemelli di Roma. È in condizioni gravi ma stazionarie.

Campobasso, bimba di 2 anni ricoverata in terapia intensiva per meningite: profilassi per alunni e insegnanti - È in condizioni gravi ma stazionarie. Nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Campobasso è stato accertato un caso di meningite batterica. Si tratta di una bambina di due anni che frequenta una ...fanpage

La guerra e il confine tra giusto e sbagliato nell’ultimo brano degli Hole in the frame - Protagoniste del video sono la bimba Giulia e la vera mamma ... sono state girate in una officina metallurgica di Campobasso, mentre per la parte narrata abbiamo scelto un uliveto in agro di Mirabello ...primopianomolise

Malore sulla Pescara-Roma, macchinista ferma treno prima di morire e salva 87 passeggeri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Malore sulla Pescara-Roma, macchinista ferma treno prima di morire e salva 87 passeggeri ...tg24.sky