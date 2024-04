Camminata e raccolta firme contro la tangenzialina | Montagna in Valtellina boccia il nuovo cavalcavia

(Di sabato 6 aprile 2024)in, 6 aprile 2024 – Residenti anche con bambini, imprenditori, consiglieri comunali di opposizione a Sondrio, politici, sindacalisti, rappresentanti delle associazioni. Un lungo serpentone giallo composto da circa cento persone è partito questa mattina dapiano per dire no ai lavori (legati alle Olimpiadi) previsti sui due svincoli di entrata e uscita dalla tangenziale di Sondrio. La gente che abita e lavora a ridosso dell’arteriailin progetto (sono state raccolte mille). I manifestanti indossando le magliette colorate stampate per l’occasione (la t-shirt reca la scritta "Ci svincoliamo”). Si sono riuniti davanti alla carrozzeria Giugni dial piano, di fronte alla Statale 38, (una ...

Giornata Ecologica, una Camminata per ripulire l'ambiente - Sul posto verranno forniti dei sacchetti per la raccolta. Per partecipare all'iniziativa, accessibile a tutti, è necessario dotarsi di scarpe da trekking, guanti da giardino o bricolage, borraccia per ...vallesabbianews

Borgo Venezia prepara la domenica della sostenibilità: programma e viabilità - Il penultimo appuntamento con l'iniziativa è fissato per il 7 aprile. Protagoniste numerose associazioni, organizzazioni no-profit, realtà commerciali e artigianali, mentre sono previste alcune limita ...veronasera

L’Abruzzo a modo mio con le ricette di Casa Persia - L'Abruzzo a modo mio - Le ricette di Casa Persia è il nuovo programma di Valentina Persia, che porterà in tavola e sui nostri schermi le ...laquilablog