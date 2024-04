Camihawke | “Il telefono è il mio lavoro | dedico almeno due ore al giorno ai messaggi su Instagram”

Camilla Boniardi, in arte Camihawke, oggi a Fermo con “Il saggio di fine anno”: «Stand up e tanta musica» - Dal web al palcoscenico: Camihawke, al secolo Camilla Boniardi, sarà Dal web al palcoscenico: Camihawke, al secolo Camilla Boniardi, sarà oggi, sabato 6 aprile, alle ore 21 al ...corriereadriatico

Domani in via Rizzoli a BOLOGNA - FEDERICO BARONI Dopo il grande successo degli ultimi appuntamenti del “COSA TI ASPETTI DA ME STREET TOUR” Continua la serie di live per le strade delle ...politicamentecorretto

'Camihawke' porta a Trento 'Il saggio di fine anno' - "Il saggio di fine anno" di Camihawke, il nome d'arte sui social dell'instagrammer e influencer Camilla Boniardi, arriva al teatro auditorium Santa Chiara di Trento martedì 2 aprile. (ANSA) ...ansa