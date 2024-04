Cambio modulo e due nuovi ‘leader’ | il piano del Napoli per Italiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Vincenzopotrebbe sedere sulla panchina delnella prossima stagione. L’allenatore è pronto rivoluzionare l’assetto tattico dei Campioni d’Italia. La stagione delnon è di certo da incorniciare, motivo per il quale occorrono dei cambiamenti. Quest’ultimi riguarderanno il gruppo squadra e non solo, vista l’assoluta necessità di ingaggiare un nuovo allenatore e un direttore sportivo. Tale ruolo dovrebbe essere svolto da Giuseppe Manna, il quale molto probabilmente sarà accompagnato da Vincenzo, ormai pronto a sedere sulla panchina azzurra. Già nella scorsa estate c’era stato un accostamento ai Campioni d’Italia, ma il presidente De Laurentiis ha poi preferito Rudi Garcia. A distanza di un anno, la musica sembrerebbe essere ben diversa. Infatti, l’ex Spezia lascerà la Fiorentina al termine ...

Milan-Lecce, rossoneri a trazione offensiva: novità assoluta per Pioli - Si avvicina la sfida di San Siro tra il Milan e il Lecce. Per il match contro i salentini Stefano Pioli prepara un Cambio in attacco.spaziomilan

Bari, Pavan: "Non è facile giocare contro una squadra forte e andare subito sotto. La reazione però c'è stata" - L'allenatore in seconda del Bari, Simone Pavan , è intervenuto ai microfoni di RadioBari per commentare il ko contro la Cremonese. Attacco influenzale per mister Iachini.tuttob

La probabile formazione del Milan: più Jovic che Giroud in avanti, cambia il centrocampo - Per Pioli si registrano le assenze degli infortunati Pobega, Kalulu, Mirante e Thiaw e dello squalificato Loftus-Cheek. Il modulo sarà il 4-2-3-1 con Maignan tra i pali. In difesa c’è il dubbio sulla ...calciolecce