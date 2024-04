Cambio gomme in Emilia Romagna | quando fare il passaggio | occhio alle multe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024) Bologna, 6 aprile 2024 - L'arrivo della primavera impone piccoli ma doverosi cambiamenti nella vita quotidiana. Uno di questi è senz'altro relativo aldelledella propria automobile che, come previsto dal codice della strada, è da effettuare nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 maggio 2024. L’obbligo delleinvernali, in vigore dallo scorso novembre, non riguarda tutte le strade ed è prevista come alternativacatene da neve a bordo. Per non rimanere impreparati, abbiamo raccolto tutte le informazioni utili relative aldegli pneumatici, dmodifiche che esso comportasanzioni previste in caso di mancato rispetto della regola. Date da ricordare ed eventuali sanzioni Il periodo nel quale è concesso sostituire le ...