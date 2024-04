Camaiore I gazebo di Forza Italia Via alla campagna di tesseramento

(Di sabato 6 aprile 2024)lancia ladiper il 2024, e lo fa con iche verranno organizzati in diverse zone del territorio al mattino, dalle 9 alle 13. Ecco il calendario in Versilia: a Pietrasanta oggi e sabato 13 aprile al mercato di Tonfano in via Cairoli, sempre sabato 13 aprile a Lido divicino al Pontile; e martedì 16 aprile in piazza del mercato a Massarosa. Si tratta di due settimane consecutive, che puntano ad aumentare il numero di iscritti al partito e a migliorare ostantemente l’organizzazione. "Abbiamo organizzato iper invitare tutti i nostri sostenitori a tesserarsi – spiega il segretario provinciale Carlo Bigongiari –;ai quali saranno presenti gli amministratori di...

Forza Italia lancia la campagna di tesseramento con i gazebo - Forza Italia lancia la campagna di tesseramento per il 2024, e lo fa con i gazebo che verranno organizzati in diverse zone del territorio al mattino, dalle 9 alle 13. Per quanto riguarda Lucca l'appun ...lagazzettadilucca

Forza Italia, via alla campagna di tesseramento - Forza Italia lancia la campagna di tesseramento per il 2024, e lo fa con i gazebo che verranno organizzati in diverse zone del territorio al mattino, dalle 9 alle 13. Per quanto riguarda Lucca l’appun ...luccaindiretta

Street Food e Caccia alle uova: appuntamento al Parco Bussola Domani foto - Street Food & Caccia alle uova al Parco Bussola Domani (a Lido di Camaiore). L’appuntamento è per sabato 30 marzo, domenica 31 marzo e 1 aprile. Ingresso libero Sarà una Pasqua all’insegna del diverti ...luccaindiretta