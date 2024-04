Call My Agent Italia | a quali film di Dario Argento si ispira quello con Elodie?

Call My Agent 3 Italia si farà la terza stagione ? Le ultime notizie Call My Agent 3 Italia si farà ? La fiction di Sky diretta da Luca Ribuoli ha riscontrato un incredibile successo. anche se è ... (spettacoloitaliano)

Le guest star, le battute, gli omaggi, Dario Argento e la Mostra del Cinema di Venezia: ecco perché la seconda stagione di Call My Agent - Italia è migliore della prima . In streaming su NOW. Il ... (movieplayer)

La popstar Italiana e la star di Mare Fuori insieme nel quinto episodio della seconda stagione di Call My Agent - Italia in onda questa sera su Sky e in streaming su NOW: tutte le anticipazioni. (comingsoon)