Calciomercato Milan | piace Ederson | ma quanta concorrenza in Premier

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 6 aprile 2024) Ildelpotrebbe passare anche da un colpo a centrocampo come, che peròanche inLeague In questo finale di stagione ilha due obiettivi importanti: difendere il secondo posto in campionato e provare a vincere l’Europa League. Per l’estate poi ci saranno i soldi in arrivo dalla nuova Champions League e la società sta pensando a come investire il budget per rinforzare la squadra e tornare a lottare per lo Scudetto. La priorità del mercato estivo sarà certamente il nuovo centravanti. Ma ilpotrebbe fare anche un investimento importante a centrocampo. Dalla Spagna infatti arriva una notizia importante. Secondo il Mundo Deportivo infatti, il club rossonero è interessato a, grande protagonista ...