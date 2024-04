Calciomercato Milan – Pellegatti vuole il colpo | “Prendete lui!”

(Di sabato 6 aprile 2024) Ildelè un tema caldo. Carloha parlato di alcuni possibili obiettivi per il centrocampo. Un nome su tutti

Francesco Camarda , attaccante del Milan , potrebbe non firmare il rinnovo con i rossoneri e sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus (pianetamilan)

Mateo Retegui , attaccante del Genoa, è stato proposto al Milan per il prossimo Calciomercato . Ecco la risposta dei rossoneri a riguardo (pianetamilan)

Il Calciomercato del Milan è un tema caldo. Carlo Pellegatti ha parlato di alcuni possibili obiettivi per il centrocampo. Un nome su tutti (pianetamilan)

TUTTOSPORT - Inter, Marotta prepara le contropartite per Buongiorno del Torino - 40 milioni di euro. Tanto per il Torino vale Alessandro Buongiorno, centrale difensivo che interessa pure al Milan. Senza la cessione di un big, scrive Tuttosport, difficilmente i nerazzurri potranno ...napolimagazine

Dal bomber all’esubero di Guardiola: Milan-Roma è già iniziata - Milan e Roma si affronteranno nei quarti di finale di Europa League, ma in sede di Calciomercato la sfida sembra essere già iniziata Prima il campionato e poi la coppa. Nelle conferenze stampa di ieri ...calciomercato

Dove vedere in tv Milan-Lecce, Roma Lazio e Empoli-Torino di oggi in serie A - Il sabato della 31° giornata inizia con i rossoneri che se la vedranno con il Lecce, poi lo spettacolo di Roma-Lazio. Chiudono i granata, a caccia di punti per l’Europa ...corriere