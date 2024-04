Calciomercato Milan | il futuro di Olivier Giroud? La sua risposta

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 6 aprile 2024)ha segnato contro il Lecce e nel post partita ha parlato anche del suolontano dai rossoneri Ilha battuto 3-0 il Lecce a San Siro, nel match valido per la 31esima giornata di campionato. La squadra di Pioli ha dominato la gara e ha chiuso la pratica con i gol di Pulisic,e Leao. Dopo la partita, proprioè intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il successo rossonero. Il centravanti ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della squadra e la quinta vittoria di fila. Il francese ha detto anche che rispetto a Firenze la squadra ha mostrato una maggiore efficacia sotto porta. Le sue parole: Sì, volevamo la quinta vittoria di fila e oggi lo abbiamo ...