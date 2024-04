Calcio | Udinese Cioffi Dare il 200% unico modo per fare punti

Domenica sera Juventus-Fiorentina che sarà diretta da La Penna di Roma ROMA - Sarà Marco Guida a dirigere Roma-Lazio , derby della capitale in programma sabato 6 aprile alle 18 e valido per la ... (ilgiornaleditalia)

Scommesse, Schedina Lunedì 8 Aprile: una tripla per le capoliste a 13.42 - La Multipla inizia alle 20.03 con Benevento – Juve Stabia nel gruppo C della Serie C, mentre alle 20.45, con Inter – Udinese in Serie A, con Auxerre – Troyes in Ligue 2. Vediamo nel dettaglio. Un ...assopoker

Udinese-Inter, ancora problemi per Bastoni e de Vrij | Le ultime sulle sfida di lunedì - Manca sempre meno alla sfida di lunedì tra Udinese e Inter. Cosa certa è il ritorno di Sommer in porta, ballottaggio fra Darmian e Dumfries sulla destra con a sinistra ci sarà Dimarco, in mezzo ...sportpaper

Udinese - Cioffi: "Contro l’Inter mi aspetto il 200%" - L’Udinese ospiterà lunedì sera l’Inter al Bluenergy Stadium, in occasione del match valevole per la 31esima giornata di campionato. L’allenatore della formazione friulana Gabriele Cioffi ha presentato ...napolimagazine