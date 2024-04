Calcio Prima e Seconda Categoria | risultati e marcatori della 26^ giornata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 6 aprile 2024) In, 0-0 tra Sassoferrato Genga e Montemarciano: Real Cameranese e Olimpia Marzocca accorciano sulla vetta. In zona play-out Senigallia vince con il Borghetto e scavalca lo Staffolo, battuto dal Chiaravalle. Falconarese a un passo dalla retrocessione. Invincono Ostrae Argignano, ko Avis Arcevia e Olimpia Ostra Vetere; pazza rimonta per la Treiese VALLESINA, 6 aprile 2024 – Non si decidono a chiudere i campionati le nostre squadre di. Nella 26^di oggi, sabato 6 aprile, infatti, non ci sono stati grandi stravolgimenti di classifica in vetta. Cosa è successo inNel girone B di, infatti, il big match tra ...